Roma 2021: Letta, in bocca al lupo a Gualtieri candidato sindaco di Capitale del mondo

- "Rivolgo un in bocca al lupo particolare a Roberto Gualtieri perché mette al sevizio di una grande missione tutta la sua competenza, il suo impegno europeo" e la sua caratura "di leader globale" spesa "al centro dell'elaborazione del Pnrr che sarà fondamentale per Roma". Lo ha detto il segretario Enrico Letta nella sua relazione in apertura della direzione del Partito democratico. A Roma "candidiamo la persona che più di tutte conosce ogni singola voce di bilancio del Pnrr contro la tendenza degli ultimi cinque anni a perdere ogni occasione", ha spiegato. "Roma deve finalmente avere un sindaco globale per farne la Capitale del mondo come è sempre stata e non lo è stata più per un po' di tempo", ha concluso Letta nel suo endorsement a Gualtieri. (Rin)