Imprese: rischio chiusura per 73.200, quasi 20 mila al Sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi la metà (48 per cento) delle imprese italiane è fragile (non innovative, non digitalizzate e non esportatrici). Al Sud arrivano al 55 per cento, per quasi il 50 per cento al Centro, per il 46 per cento e il 41 per cento rispettivamente nel Nord-Ovest e nel Nord-Est. Questi divari confermano la tesi Svimez di "nuova questione del Centro", che ha un’incidenza più vicina a quella del Mezzogiorno. L’incidenza è ancor più intensa nel settore dei servizi, dove i deficit di innovazione e digitalizzazione fanno sì che le imprese fragili superino il 50 per cento a livello nazionale, sfiorando il 60 per cento al Sud. Nel comparto manifatturiero sono fragili in Italia il 31 per cento delle aziende, che salgono al 39 per cento nel Mezzogiorno. Il 30 per cento delle imprese dei servizi e il 22 per cento di quelle manifatturiere italiane dichiarano aspettative di fatturato in calo anche nel 2021, un chiaro segnale che la crisi non è affatto finita. Incrociando dinamiche settoriali e territoriali emergono due fatti principali: 1) nei servizi non si segnalano differenziali territoriali apprezzabili ed una persistenza della crisi soprattutto nel Nord-Ovest 2) nel manifatturiero, invece, si confermano le difficoltà di ripresa del Mezzogiorno (27 per cento delle imprese con previsioni di performance negative, contro il 19 per cento del Nord-Est) e, sia pur meno accentuate, del Centro (25 per cento). (Com)