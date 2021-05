Caserta: già condannato aggredisce la ex, arrestato per stalking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non avrebbe accettato la fine della relazione con la fidanzata e così aveva iniziato a pedinarla, a minacciarla e tempestandola di messaggi e telefonate. E' accaduto a Caserta. Per questo era stato già condannato a due anni e gli erano stati imposti i domiciliari con il beneficio della condizionale. Che però non l’ha distolto dal continuare a importunare e minacciare la ex fidanzata a cui era giunto a danneggiare l’auto e ad aggredirla fisicamente. Per l’uomo, dopo la denuncia della donna, è scattato l’arresto. (Ren)