Campania: Lega, maglia nera per servizi all'infanzia, ora basta

- "Campania maglia nera per i servizi all'infanzia. È il quadro che ci consegna oggi l'Eurispes. Una diminuzione di servizi che, se in tutta Italia subisce un calo fino al 24 per cento della copertura, quando parliamo di Campania scende addirittura al 10 per cento. Ecco a cosa mi riferivo quando parlavo di scarse risorse a disposizione delle mamme nel Recovery in salsa campana ipotizzato da De Luca. Le donne, le mamme, le famiglie, hanno bisogno di sostegni. Mi riferisco ai posti in asilo nido, ai voucher per i servizi all'infanzia, e in generale a più incentivi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Senza questi presupposti, non si potrà né incrementare l'occupazione femminile, né tantomeno si potrà migliorare la qualità e il livello di istruzione dei nostri bambini e futuri adolescenti". Così in una nota Tommasina D'Onofrio, responsabile regionale del Dipartimento Politiche sociali della Lega in Campania. (Ren)