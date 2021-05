Sanità: via libera al progetto Aibibank per lotta a tumori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto nel settore dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina di precisione ha ricevuto l’approvazione e i finanziamenti dalla regione Piemonte per dare il via ad Aibibank (Bio-Banking for Artificial Intelligence). Lo riferisce in una nota Aibibank. "Si tratta di un progetto di ricerca innovativo, della durata di due anni, finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura tecnologica e normativa, chiamata in gergo informatico 'DataLake', in grado di raccogliere ed organizzare immagini medicali e dati clinici in modo costante e perpetuo. Nei 24 mesi di progetto - si legge nella nota - l’obiettivo è sviluppare una banca dati necessaria a implementare tecniche di intelligenza artificiale e 'Deep Learning' applicate allo sviluppo di strumenti innovativi a supporto dei medici, per la prevenzione delle due patologie tumorali più rilevanti per incidenza: quello al seno e quello alla prostata. Si tratta infatti dei tumori maligni diagnosticati più frequentemente nella popolazione femminile e in quella maschile in Italia". (segue) (Com)