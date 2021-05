L’Aquila: domani presentazione progetto Med Quad per innovazione sociale di imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentato domani, venerdì 14 maggio, alle 11, nel corso di una conferenza stampa il progetto europeo Med Quad, cui il comune dell'Aquila ha aderito. Il progetto prevede la realizzazione in città di laboratori di partecipazione, allo scopo di creare competenze specifiche per le imprese con sistemi di innovazione sociale. La principale attrice di questo progetto - unico del genere in Abruzzo ad essere approvato - è l'università. Per questa ragione, alla presentazione è prevista la partecipazione del rettore dell'ateneo aquilano, Edoardo Alesse, i docenti Anna Tozzi, Luciano Fratocchi e Fabio Graziosi, per il Comune il sindaco Pierluigi Biondi e l'assessore alle Politiche europee Carla Mannetti. La conferenza stampa si terrà in video conferenza su piattaforma Microsoft Teams. (Gru)