Amministrative: ministro Patuanelli, l'alleanza con i dem va avanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fallimento delle intese nelle città al voto non è la fine dell'alleanza giallorossa: "Non è la fine del rapporto con Pd e Leu, che però va declinato sui territori. Serve il giusto tempo di maturazione per limitare le differenze ed esaltare le cose che ci accomunano". Sta accadendo il contrario ma "c'è ancora tempo, si vota a ottobre". Quanto alla legge elettorale, "gestirla a partire dalle convenienze è sempre sbagliato. Noi abbiamo sempre parlato del proporzionale con le preferenze e continuo a pensare sia il modello giusto", ha concluso Patuanelli. (Res)