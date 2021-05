Campania: Nonno (Fd'I), vicino a popolo Israele sotto attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini al popolo di Israele sotto attacco in queste ore. Ciò che stupisce di più nell'ennesimo atto dello scontro Israele–Palestina è la totale assenza dell'Italia e dell'Europa. Il nostro Paese per questioni geopolitiche, per la sua storia e per la sua millenaria cultura dovrebbe recitare un ruolo di arbitro protagonista nelle vicende che riguardano il mediterraneo. Si resta basiti, invece, nel vedere come i nostri rappresentanti al Governo indossino le vesti di tifosi piuttosto che di mediatori. Abbiamo bisogno di Istituzioni che siano in grado di restituire all'Italia il ruolo centrale che storicamente le spetta nel mediterraneo, una nazione che sia meno Mittel Europea". E' quanto ha dichiarato in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia. (Ren)