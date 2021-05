Imprese: Costa Crociere, nostra ripartenza è messaggio di ripresa per il comparto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del turismo sta gradualmente ripartendo e si sta rinnovando per adattarsi alle nuove esigenze che la pandemia ha reso sempre più necessarie. Primo fra tutti la sicurezza e la tutela della salute per i turisti, i professionisti del settore e per le comunità locali più interessate dalla riapertura dei viaggi. Per quanto riguarda le crociere, Costa ha predisposto, insieme ad esperti scientifici e alle autorità italiane, il Costa Safety Protocol, il protocollo che contiene misure operative relative a tutti gli aspetti dell’esperienza in crociera, sia a bordo sia a terra. Inoltre, Costa Crociere punta ad un’esperienza di vacanza all’insegna della sostenibilità, e la scelta di ripartire proprio con Costa Smeralda, la prima nave alimentata a Lng, la tecnologia di propulsione attualmente più avanzata per abbattere le emissioni, ne è la prova. L’ammiraglia è la più avanzata in termini di riduzione dell’impatto ambientale, grazie anche a sistemi di efficientamento energetico intelligente, la raccolta differenziata a bordo, l’utilizzo di dissalatori per trasformare l’acqua del mare e coprire il fabbisogno di acqua della nave. L’esperienza di crociera è stata poi totalmente rinnovata grazie ad un programma di escursioni pensato per assicurare la massima sicurezza possibile e soprattutto la riscoperta di località meno conosciute per favorire un turismo più responsabile. (Com)