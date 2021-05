Campania: Lega, domani dibattito pubblico su violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Al via il ciclo di dibattiti promosso dai Dipartimenti regionali della Lega Campania. Si parte domani alle ore 17, in diretta sulla pagina ufficiale della Lega – Campania con il primo evento organizzato dal Dipartimento regionale Giustizia e si parla delle "Misure per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul genere". L'annuncio in una nota del partito che ha riferito quali saranno i partecipanti: Valentino Grant, eurodeputato e segretario regionale della Lega in Campania, Francesco Urraro, responsabile regionale del Dipartimento Giustizia e il professore Aurelio Tommasetti, coordinatore regionale dei Dipartimenti della Lega Campania. Tra i relatori previsti gli interventi di Alfredo Serra, Camera Penale Foro di Napoli, Leone Melillo, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Massimo Gandolfini, presidente Associazione Family Day e Peter K Semler, Chief executive editor presso Capitol intelligence Group.