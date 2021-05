Abruzzo: da ministero Lavoro via libera a Piano riordino Cpi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al ministro - ha aggiunto Quaresimale - ho fatto presente che prima dell'estate verranno assunte 37 unità; contemporaneamente partirà il bando per l'assunzione di altre 17 figure di categoria D e dopo in autunno verrà pubblicato il bando per ulteriori assunzioni nel numero di 71 unità". Sempre in materia di Piano di potenziamento la Regione ha ottenuto il via libera per destinare parte delle risorse (circa 870 mila euro) all'utilizzo dell'assistenza tecnica per l'attuazione del Piano stesso. Il confronto con il ministro Orlando ha toccato altri punti, tra cui l'attivazione di tavolo territoriali per programmare le politiche attive del lavoro finanziate all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Su questo punto l'assessore al Lavoro ha fatto presente che in Abruzzo i tavoli di confronto con i sindacati e le parti sociali sono già partiti e "serviranno per capire il valore e la consistenza della domanda di lavoro che proviene dalle aziende regionali per sfruttare al meglio il 'rimbalzo' che si spera ci sarà dopo l'emergenza sanitaria". Su questo fronte è stata inoltre confermata la collaborazione con Anpal per garantire formazione alle aziende che andranno ad assumere. Sempre in materia di politiche attive l'assessore Quaresimale ha illustrato la strategia che intende adottare la Regione: interventi di premialità per target specifici per donne, soggetti vulnerabili, disoccupati di lunga durata. "Per questi soggetti - ha concluso l'assessore - cercheremo di avviare percorsi dedicati, come incentivi all'assunzione, e percorsi di formazione mirata". (Gru)