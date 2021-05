Messina: Papatheu, su baraccopoli ottenuto risultato straordinario grazie a FI  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello sulle baraccopoli di Messina è un risultato straordinario che parte da lontano, ottenuto da Forza Italia grazie all'impegno determinante della deputata Matilde Siracusano che ha saputo coinvolgere le ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, oltre che i parlamentari siciliani, ponendo così fine ad una vera e propria vergogna secolare". Lo afferma in una nota la senatrice azzurra, Urania Papatheu, in merito allo stanziamento da parte del governo di 100 milioni di euro per il risanamento dell’area. "Grazie anche al sindaco di Messina, Cateno De Luca, che ha dato visibilità al problema - continua l’esponente di FI in una nota -. L’insegnamento, ed il monito da trarre, da tutta questa vicenda è che quando ci sono emergenze da risolvere tutte le forze politiche, di destra e sinistra, dovrebbero lavorare insieme". (Com)