Piemonte: impianti termici, via libera in commissione all'intensificazione dei controlli

- Oggi, in Regione Piemonte, la Commissione Ambiente, presieduta da Angelo Dago, ha espresso parere positivo all’unanimità sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale che stabilisce nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e di obblighi di comunicazione in capo a distributori, fornitori e venditori di combustibile. “La deliberazione si è resa necessaria alla luce delle modifiche della normativa intervenute in materia e a fronte della sentenza della Corte di Giustizia europea del novembre scorso nei confronti dell’Italia per il superamento dei valori limite di Pm10 e biossido di azoto che interessano anche alcune zone del Piemonte”, ha spiegato l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati. “Ciò rende quindi necessaria l’adozione di una linea rigorosa da parte della Regione nei settori che possono incidere sulla tutela della salute e dell’ambiente. In questo caso prevediamo una rivisitazione della disciplina dei controlli sugli impianti termici anche avviando subito il procedimento sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni relative agli impianti, senza possibilità di concedere diffide o termini di adeguamento non previsti dalle leggi in vigore”. Il provvedimento intende rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni per i controlli sul rendimento di combustione e per quelli relativi all’emissione di biossido di azoto e prevede l’aggiornamento della gestione operativa del Catasto degli impianti termici, sottolineando la sua accessibilità da parte delle amministrazioni locali a vario titolo coinvolte nei controlli sugli impianti termici. È inoltre facoltà dell’Arpa di avvalersi di personal esperto in attività ispettive delle province e della Città metropolitana. Per il controllo dell’efficienza energetica viene infine inserito un apposito documento per acquisire dati anche sugli impianti a biomasse. (segue) (Rpi)