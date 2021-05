Piemonte: impianti termici, via libera in commissione all'intensificazione dei controlli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono poi intervenuti i consiglieri Sean Sacco (M5s), Valter Marin (Lega) e Domenico Rossi (Pd) che hanno sottolineato l’esigenza di supportare gli utenti nel rispettare gli adempimenti collegati alla manutenzione degli impianti, suggerendo sistemi di notifica per ricordare scadenze e appuntamenti, anche in un’ottica di informazione e formazione della cittadinanza e di semplificazione di procedure complesse. Carlo Riva Vercellotti (Fi) ha invece suggerito che nelle premesse della deliberazione siano indicate anche le motivazioni di ordine politico, che esprimono l’attenzione della Giunta alla qualità dell’ambiente e che recepiscono le indicazioni del Consiglio regionale espresse in diversi ordini del giorno. Il commissario di Forza Italia ha inoltre chiesto che in futuro nel riparto delle risorse per attività di ispezione e controllo ci si concentri soprattutto sulle aree del Piemonte con la situazione più critica e ha proposto che vengano organizzati entro luglio incontri sul territorio anche con amministratori di condominio e con la stampa per diffondere informazioni corrette. L’assessore Marnati ha concluso ricordando l’impegno dell’assessorato per il miglioramento della qualità dell’aria e il controllo degli impianti termici fin dall’inizio del mandato e ha sottolineato che il monitoraggio è passato da 144 ispezioni nel 2019 con 29 sanzioni a 203 ispezioni e 43 sanzioni nel 2020, di cui l’80% in realtà complesse come i condominii e che già nei primi 4 mesi nel 2021 si registrano 344 ispezioni e 114 sanzioni. Nel concordare sull’importanza di essere “amministrazione amica” dell’utente ha condiviso l’importanza di aiutare i cittadini e gli operatori nell’affrontare la transizione energetica e si è detto disponibile a valutare anche nuovi metodi per rendere più semplici le procedure con adeguate campagne informative. (Rpi)