Abruzzo: nasce Rete regionale di prevenzione contro la violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce in Abruzzo la Rete regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Su proposta dell'assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, la Giunta regionale ha approvato l'atto di indirizzo per la costituzione dell'organismo regionale e, contestualmente, ha istituito il tavolo tecnico di Rete regionale che avrà il compito di redigere un protocollo in grado di indicare le azioni concrete per prevenire e contrastare la violenza di genere. "Contiamo molto sulla Rete regionale - ha detto l'assessore Quaresimale - perché chiama in causa tutti i soggetti regionali che quotidianamente mettono in campo azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Questa è una piaga sociale che si riesce a curare solo con il contributo di tutti e l'insieme delle esperienze di soggetti competenti. Il Protocollo definitivo che uscirà fuori dal tavolo tecnico dovrà poi costituire il punto di riferimento per garantire protezione alle donne da ogni forma di violenza, ai bambini che assistono alle violenze, ad assicurare l'accoglienza e la necessaria protezione alle donne che vivono esperienze drammatiche". (segue) (Gru)