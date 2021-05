Sanità: via libera al progetto Aibibank per lotta a tumori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto - precisa Aibibank - verrà realizzato con il supporto di partner privati ed enti ospedalieri quali: Engineering ingegneria informatica, Medas, Lattanzio Kibs, Aou Città della Salute e della Scienza di Torino (responsabile scientifico del progetto il dottor Antonio Scarmozzino), Fondazione del Piemonte per l’oncologia di candiolo (Fpo), Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (responsabile scientifico del progetto il professor Daniele Regge)". Aibibank sarà coordinato da Health Triage, start-up torinese capogruppo e promotore del progetto. La ricerca ha un valore complessivo di 5,8 milioni di euro e sarà finanziata dalla regione Piemonte per 2,5 milioni, mentre la restante parte dalle aziende partner e dagli enti di ricerca. "Il progetto Aibibank è un esempio virtuoso di innovazione collaborativa che vede il contributo di start-up, medie imprese, grandi imprese ed istituzioni pubbliche", sottolinea il direttore generale di Città della Salute e della Scienza, Giovanni La Valle, che conclude: "Si tratta di un progetto di sistema nell'ambito della salute, in linea con il nuovo Parco della Salute e in linea con la candidatura di Torino capitale dell'intelligenza artificiale". (Com)