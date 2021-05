Comuni: M5s, in arrivo 30 milioni di euro per aree interne svantaggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro 14 giorni "saranno distribuite ai Comuni delle aree interne e svantaggiate del Paese le risorse ripartite per decreto nel 2020". Lo annunciano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle (M5s), Paolo Ficara e Filippo Perconti, insieme alla viceministra all'Economia, Laura Castelli, e alla sottosegretaria al Sud, Dalila Nesci. "Parliamo di oltre 30 milioni di euro che dovranno servire a incentivare nuove attività nei Comuni fino a 5 mila abitanti. L'importante aggiornamento - dichiarano Ficara e Perconti - è arrivato nell'ambito di un confronto con associazioni di categoria e sindaci delle aree interne del sud-est siciliano promosso dai deputati. Vogliamo ringraziare la viceministra Castelli e la sottosegretaria Nesci per l'attenzione al tema delle aree interne e allo sblocco di queste importanti risorse relative all'anno 2020. Ci è stato assicurato che per le risorse relative al 2021, non assisteremo agli stessi ritardi grazie alla oramai avvenuta velocizzazione dell'iter. I Comuni riceveranno in breve tempo anche questi ulteriori fondi. Accogliamo - concludono i deputati M5s - positivamente la disponibilità ad aprire un confronto per un allargamento della strategia di coesione delle aree interne, territori ingiustamente condannati all'isolamento e allo spopolamento e che subiscono maggiormente le conseguenze economiche della crisi pandemica". (Com)