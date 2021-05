Abruzzo: via libera da Giunta regionale a studio area interessata da incendi luglio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, riunita questa sera a Pescara, su proposta del presidente Marco Marsilio, ha approvato uno schema di Accordo di programma, predisposto dal Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile, che prevede la stipula di una convenzione tra il Dipartimento regionale Territorio-Ambiente, l'Agenzia regionale di Protezione civile e il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, per la realizzazione di uno studio dell'area interessata dagli incendi che, a partire dallo scorso 30 luglio, hanno colpito parte del territorio del comune dell'Aquila. La finalità dello studio è di individuare le aree in cui i fenomeni verificatisi possano aver aggravato le criticità geomorfologiche dei versanti interessati, aumentando la possibilità di innesco di fenomeni gravitativi, con particolare riferimento a frane da crollo e colate di detriti e la possibilità di ripercussioni sulla sicurezza idrogeologica delle aree esposte, in gran parte urbanizzate. Tali fenomeni, tra l'altro, sono stati oggetto anche di una specifica richiesta di riconoscimento di stato di emergenza da parte della Giunta regionale con deliberazione del 31 agosto 2020. (Gru)