Imprese: Costa Crociere, nostra ripartenza è messaggio di ripresa per il comparto

La ripartenza di Costa Crociere, lo scorso primo maggio da Savona, ha rappresentato un importante segnale positivo per l'intero settore del turismo in Italia, confermato dalla visita di oggi, a Civitavecchia, da parte delle autorità a bordo di Costa Smeralda, la prima nave Costa a riprendere a operare nel 2021. Un'occasione per sottolineare la centralità per la ripresa del turismo e per l'intera economia italiana del sistema crocieristico e di un'azienda come Costa che, prima della pausa per l'emergenza Covid, generava un indotto annuo pari a 3,5 miliardi di euro a livello nazionale, assicurando oltre 17.000 posti di lavoro diretti e indiretti e dando lavoro a circa 5 mila fornitori. "La nostra ripartenza vuole essere un messaggio forte di ripresa per il comparto crocieristico e per tutto l'indotto che dipende dalle nostre attività. Dopo Costa Smeralda, nel corso delle prossime settimane ripartiranno altre tre navi Costa, che riporteranno le crociere anche nel Mar Adriatico", ha affermato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere. "Collaboriamo da sempre a stretto contatto con le autorità nazionali e locali per valorizzare il più possibile il nostro impatto positivo sulle comunità e ora, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia da Covid-19, ripartiamo con misure di sicurezza rafforzate e offrendo un'esperienza di crociera rinnovata, che punti ad un turismo sempre più responsabile e green, in grado di far scoprire le bellezze del nostro Paese, anche quelle meno conosciute".