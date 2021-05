Imprese: Costa Crociere, nostra ripartenza è messaggio di ripresa per il comparto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accogliamo con grande entusiasmo e vera speranza il ritorno di Costa Crociere nella nostra città. L'attenzione della compagnia alla sicurezza e l'introduzione di protocolli di alto livello, garantirà certamente quella ripartenza graduale che aspettiamo con fiducia. Il comparto crociere rappresenta un settore strategico per l'economia del territorio e la qualità di Costa è la benvenuta", ha dichiarato l’Assessore al Turismo del Comune di Civitavecchia, Emanuela Di Paolo. “In questo momento 'ripartenza' è la parola chiave. E non è un caso che a livello mondiale il settore crocieristico sia ripartito dal Porto di Roma, offrendo una risposta in termini organizzativi all’emergenza del coronavirus che costituisce al tempo stesso un modello e uno stimolo per tutto il Sistema Italia. Ora dobbiamo riprendere da qui e riconquistare quei numeri, e magari anche migliorarli, che sono vitali per il nostro turismo e la nostra economia. E questo vale in particolar modo per il porto di Roma che, alla vigilia della pandemia, era prossimo a consolidare il ruolo di leader a livello nazionale con la prospettiva del superamento della soglia dei tre milioni di crocieristi e che, a causa dello stop, ha subito effetti devastanti in tutto il suo tessuto economico e produttivo. Oggi, grazie alle capacità organizzative delle compagnie crocieristiche, come Costa Crociere, possiamo sperare in un rapido riavvio dell’operatività già per la seconda parte dell'anno in corso e ricominciare a guardare al futuro con grande ottimismo", ha dichiarato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino. (segue) (Com)