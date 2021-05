Sardegna: alluvione Bitti, da Regione pronti 18 milioni per opere mitigazione, altri 54 chiesti con Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, verranno consegnati entro la fine del mese gli studi che andranno a individuare la strada da seguire per le opere principali sui due corsi d'acqua, sulla base delle ipotesi in campo (realizzazione di una vasca di laminazione sul rio Giordano con le opere di ricostruzione del canale e possibilità di realizzare le stesse opere sul rio Cuccureddu, interessato però anche dall'ipotesi di costruzione di una galleria idraulica che intercetta il corso d'acqua portandolo fuori dal centro abitato). Grande attenzione è stata riservata al tema delle delocalizzazioni, da effettuarsi in tempi celeri seguendo un percorso di condivisione con i cittadini. A questo proposito l'assessore ha annunciato la volontà di percorrere la strada dell'affidamento al Comune delle attività con l'obiettivo di accelerare quanto più possibile le procedure. "Nel corso di questi mesi la Regione ha fatto convergere su Bitti risorse, energie e conoscenze valutando come necessaria e urgente l'esigenza di un ritorno alla normalità, unica strada per restituire fiducia ai cittadini", ha concluso l'esponente dell'esecutivo regionale sardo. (Rsc)