Abruzzo: da ministero Lavoro via libera a Piano riordino Cpi regionali

- Via libera da parte del ministero del Lavoro al Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego regionali (Cpi). Lo ha comunicato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, all'assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, nel corso dell'incontro bilaterale di ieri pomeriggio. Entro la fine della settimana il ministero ufficializzerà con una lettera l'accoglimento del Piano agli uffici regionali, che prevede un impiego di risorse di circa 20 milioni di euro. "Si tratta di un primo e fondamentale passo per avviare il riordino e il potenziamento dei centri per l'impiego - ha commentato l'assessore Quaresimale - nell'ottica delle aumentate competenze che la legge ha conferito a questi uffici. Il colloquio con il ministro Orlando ha riguardato naturalmente anche l'assunzione di nuovo personale, vista la carenza cronica dei Cpi che per questo motivo hanno difficoltà nell'erogazione dei servizi. Nel prossimo triennio il Piano prevede numerose assunzioni e la Regione è chiamata ad uno sforzo straordinario per dare seguito a questa parte del Piano di potenziamento". (segue) (Gru)