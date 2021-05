Campania: Gallo (M5s), Regione inserisca Torre del Greco in zona economica speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lancio un appello alla regione Campania affinché il porto di Torre del Greco venga inserito nell'Adsp del Mar Tirreno centrale e Torre del Greco riconosciuta come Zes, zona economica speciale. Sebbene siamo la seconda marineria italiana non siamo riconosciuti come zes, zona economica speciale, cioè una zona che svolge un ruolo strategico nei trasporti e nella logistica . Dall'ultimo atto che ha realizzato la Regione, Torre del Greco è esclusa da questa denominazione e quindi anche da numerosi progetti e agevolazioni economiche per un tessuto produttivo. La regione ci vuole negare un futuro". Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo durante il suo intervento a un evento organizzato dall'istituto statale di istruzione secondaria superiore Cristoforo Colombo. (Ren)