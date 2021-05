Campania: Ciarambino (M5s), al lavoro per far ripartire i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Comuni costituiscono le fondamenta del Paese e se vogliamo ripartire, dobbiamo renderli centrali nelle iniziative di rilancio, fornendo tutto il supporto necessario di cui hanno bisogno. Sostenere gli enti locali equivale a garantire i servizi essenziali ad ogni singolo cittadino e lo abbiamo dimostrato negli ultimi anni, dando sempre grande attenzione da quando siamo al governo e mettendo a punto strumenti a supporto degli enti locali. Come vicepresidente del Consiglio regionale, fin dal primo giorno di questa legislatura mi sono messa al servizio dei sindaci della Campania e intendo continuare a portare la loro voce e le loro problematiche all'attenzione non solo della Regione, ma anche a livello nazionale". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino, nel corso di una serie di appuntamenti a Bacoli con il viceministro all'Economia Laura Castelli e a cui erano presenti il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, il sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese e il sindaco di Procida Dino Ambrosino: "Il viceministro Castelli ci ha assicurato tutto il suo impegno per continuare a sostenere i nostri comuni, annunciando che sarà fin da subito in prima linea perché sia valorizzato al massimo l'evento Procida Capitale della Cultura 2022, un'occasione incredibile per rilanciare il turismo nelle isole, nell'area flegrea e in tutti i siti e i borghi attrattivi della regione. Nel mio ruolo, farò da collante tra i comuni coinvolti nell'evento e i membri del nostro Governo, affinché sia capitalizzata questa straordinaria opportunità di rilancio per la nostra terra". (Ren)