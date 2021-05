Campania: Iannone (Fd'I), De Luca usa nomina per ricollocare bocciati alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania sono in scadenza le nomine ai Parchi Nazionali e Regionali ma i nomi che si fanno sono solo di politici trombati alle ultime regionali, naturalmente delle liste di De Luca. È scandaloso che si pensi a posti così importanti per il territorio come a strapuntini e stipendi da dare a candidati non eletti. È una indecenza che viene allevata con sfrontatezza dal governatore. Il Parco Nazionale del Cilento, il Parco Nazionale del Vesuvio e tutti i Parchi Regionali si vuole ridurli ad una dependence del Pd campano o al massimo da spartire con i consociati governativi dei 5 stelle". Lo ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania. (Ren)