Abruzzo: nasce Rete regionale di prevenzione contro la violenza di genere (2)

- Ma è nelle intenzioni dell'assessorato alle Politiche sociali inserire nel Protocollo anche interventi rivolti agli autori di violenze di genere predisponendo percorsi di recupero sociale. "Proprio così - aggiunge Quaresimale - l'azione della Rete regionale deve essere complessiva e dare risposte al problema intervenendo alla radice. In questo senso è il caso di ricordare che la Regione ha aderito ad un progetto nazionale che intende sostenere percorsi di recupero per autori di violenza". Nella Rete regionale sono stati chiamati diversi soggetti: da quelli istituzionali, come prefetture, questure, tribunali, comuni, agli enti d'ambito sociale fino alle associazioni che operano nel contrasto alla violenza di genere. In Abruzzo l'esperienza dell'assistenza e protezione alle donne che subiscono violenze è tra le più rilevanti a livello nazionale con 13 Centri antiviolenza e 5 Case rifugio. (Gru)