Torino: Coldiretti, nel Canavese emergenza cinghiali, danni ai terreni aumentati del 200 per cento

- “Noi non vogliamo i rimborsi della Regione, vogliamo non avere paura di andare a dormire e trovare il lavoro di una stagione devastato dai cinghiali”. È in queste parole di un agricoltore di Favria, provincia di Torino, che si riassumono i timori di chi lavora la terra in Piemonte. E' quanto ha osservato ieri l’assessore all’Agricoltura del Piemonte, Marco Protopapa, nel sopralluogo nel Canavese, nei territori di Levone, Rocca, Barbania, Front e Favria. “I nostri agricoltori – hanno affermato Andrea Repossini e Massimo Ceresole di Coldiretti durante il confronto – nella zona della Provincia di Torino e del Canavese, quest’anno contano un incremento del 200% di danni da fauna selvatica, una cifra che da sola traccia i margini di questa emergenza”. Non si sono tirati indietro nel confronto, serrato e a volte rabbioso con gli agricoltori, i rappresentanti del territorio, il consigliere Claudio Leone e il collega Andrea Cane che hanno accompagnato l’assessore Protopapa dalle piazze, ai municipi fino ai campi e alle cascine in cui toccare con mano quella che, senza eccessi, si può definire una catastrofe. (segue) (Rpi)