Vaccino: De Poli (Udc), Veneto regione virtuosa grazie a operatori e volontari

- Il senatore dell'Unione di centro (Udc), Antonio De Poli, in una nota ringrazia il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in visita oggi in Veneto. "Come è stato sottolineato dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, il Veneto è una regione virtuosa. La macchina della campagna vaccini, nella nostra Regione, sta procedendo bene grazie alla sinergia tra strutture pubbliche e mondo del volontariato", sottolinea De Poli, che aggiunge: "Tutto ciò dimostra, ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, che noi veneti siamo gente del 'fare'. Il mio 'grazie', di 'cuore', va a tutti gli operatori militari, civili, sanitari e alle migliaia di volontari, a partire dagli uomini e donne della Protezione civile, che con il loro contributo essenziale ci stanno aiutando a raggiungere un obiettivo che appartiene a tutti: ripartire, tutelare le persone più fragili, tornare a vivere". (Com)