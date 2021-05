Napoli: domani confronto su Covid insieme all'ambasciata di Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani dalle ore 9 alle ore 12 presso la Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Napoli, in Via Santa Maria la Nova, il confronto pubblico "Pandemia da coronavirus: come verrà curato il mondo?" organizzato dall'assessorato alle politiche del Lavoro e dall'Assessorato alla Salute del Comune di Napoli, in collaborazione con l'Ambasciata di Cuba in Italia. L'annuncio in una nota dell'ente. Interverranno: José Carlos Rodríguez Ruiz (ambasciatore cubano in Italia), Fabrizio Chiodo (ricercatore Cnr Pozzuoli, Istituto di chimica biomolecolare ed Istituto Finta vaccini Havana), Giuseppe Signoriello, docente di medicina preventiva, Gilda Sportiello (M5s), Giovanni Pagano (assessore alla cooperazione internazionale), Davide Secone (cons. Un'altra città - Quarto , attivista Brigate di Solidarietà - Quarto, medico del lavoro). Modera il dibattito l'assessore Francesca Menna.(Ren)