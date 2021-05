Campania: Pellegrino (Iv), belle soddisfazioni Salernitana in A e primo arbitro donna in B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Soddisfazioni arrivano dallo sport salernitano, in crescita nonostante la pandemia. Un messaggio beneaugurante di ripresa sociale e ripartenza indirizzato ai giovani del nostro territorio. Con la promozione in serie A della Salernitana, la cilentana Maria Marotta prima donna in Italia designata ad arbitrare le partite della serie B, la promozione dello Sporting Sala Consilina in serie A2 nel campionato di calcio a 5, dal Salernitano arriva un segnale di grande protagonismo. Alle nuove generazioni vanno trasmessi gli enormi valori dello sport, insegnamenti che sono alla base di una leale competizione agonistica quanto di una sana aggregazione sociale. Senza escludere l'apprendimento del prezioso lavoro di squadra in vista di una qualunque sfida, sportiva e non, per imparare a non lasciare indietro nessuno. I miei più sentiti ringraziamenti vanno alla società e ai calciatori della Salernitana e dello Sporting Sala Consilina, alla validissima atleta Maria Marotta, i quali, attraverso dedizione, sacrifici e impegno hanno raggiunto prestigiosi traguardi sportivi che contribuiscono a renderci orgogliosi della nostra terra". Lo ha dichiarato in una nota Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania. (Ren)