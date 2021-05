Covid: prosegue il tour in Campania del progetto di screening rapidi "Satwork" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I responsabili del progetto ricordano che: “Il laboratorio mobile è un veicolo opportunamente configurato per la tipologia di attività che dovrà ospitare e dotato di sistemi di telecomunicazione satellitare per la comunicazione - in tempo reale - del personale medico operativo sul campo, quindi telemedicina”. Lo staff sanitario della Cattedra Unesco per il progetto Satwork sarà impegnato tra Napoli e le altre Aree Interne della Campania in provincia di Avellino nelle seguenti prossime missioni: il 14 maggio in via Docleziano a Napoli; il 18 maggio a San Martino Valle Caudina (Avellino); il 19 maggio a Bacoli (Napoli); il 20 e 21 maggio a Mirabella Eclano (Avellino); il 25 maggio a Sant'Angelo dei Lombardi insieme al Comune di Flumeri (Avellino). Gli organizzatori fanno sapere che n ciascuna delle predette missioni saranno sottoposti a test per il Covid-19 al massimo 100 soggetti al giorno. Il progetto è finanziato dall’Esa (European Space Agency) nell’ambito del programma “Space in Response to Covid-19 - Outbreak in Italy ed ha come partner industriali Kell srl, Euro.Soft e Srl Mapsat Srl. partner Scientifico la Cattedra Unesco – Federico II “Educazione alla Salute e allo sviluppo sostenibile” ed infine, i partner tecnologici Technogenetics S.r.l. e GeneGis GI Srl (Ren)