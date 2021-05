Napoli: chiude il ciclo "Archispritz", viaggio nel mondo dell'architettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiude con un importante riscontro di critica e di pubblico, dopo quattro mesi, il ciclo di incontri on line di architettura ribattezzato "Archispritz, conversazioni architettoniche". Alla rassegna, ideata da Grazia Torre, consigliera dell'Ordine degli architetti Ppc di Napoli, e da Silvano Arcamone, responsabile degli Interventi edilizi-Direzione generale dell'Agenzia del demanio, hanno partecipato illustri personaggi del mondo dell'architettura contemporanea nazionale e internazionale come Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori (Labics), Carlo Ratti, Teresa Sapey, Manuel Ruisanchez, Alfonso Femia, Salvator Jhon Liotta (Laps), Giorgio Donà (Boeri interiors), Claudio Lucchesi (Ufo), Cherubino Gambardella, Toti Semerano, Federico Florena (Tiar Studio), Guendalina Salimei (TStudio). "Le interviste - spiega una nota - hanno affrontato di volta in volta temi di rilievo come la rigenerazione urbana, la qualità dell'architettura e dell'ambiente, il ciclo di vita degli immobili, il ruolo dell'intelligenza artificiale, un'occasione per riflettere sul post pandemia e scoprire come vivere in futuro gli spazi pubblici e privati, con maggiore qualità e consapevolezza. Il mondo dell'architettura e del design, infatti, mai come in questo periodo, è chiamato a disegnare un futuro migliore. Le migliaia di visualizzazioni totali degli eventi, tenutisi in versione digital in attesa di farli dal vivo durante la settimana del Fuorisalone Design week edition dal 4 al 10 settembre a Milano, hanno confermato il grande interesse per i temi discussi, temi non solo di interesse esclusivo degli addetti ai lavori ma che, affrontati in maniera opportuna, coinvolgono anche un pubblico decisamente più ampio ed eterogeneo". "Archispritz, conversazioni architettoniche" è stato organizzato dal network Ddn con il patrocinio del Consiglio nazionale architetti ppc e il supporto speciale dell'Ordine degli Architetti Ppc di Napoli. I video dei webinar sono ora tutti raccolti sulla pagina Fb e sul canale YouTube di Ddn designdiffusion. (Ren)