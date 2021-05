Sardegna: Confindustria, sulle vaccinazioni serve un cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cambio di passo nella campagna vaccinale in Sardegna che attualmente registra troppi ritardi che "risultano intollerabili se si vuole con massima e straordinaria celerità porre in sicurezza sanitaria la regione e sostenere così la ripresa delle numerose attività economiche duramente colpite dalla pandemia". Lo chiede Confindustria Sardegna. "Nonostante un andamento della campagna assolutamente insoddisfacente, con somministrazioni di oltre la metà inferiori al target minimo assegnato e performance tra le peggiori in Italia - si legge in una nota dell'associazione degli industriali - vi è la ferma convinzione che la Sardegna possa e debba trovare capacità organizzative e manageriali adeguate a valorizzare il meritorio sforzo di migliaia di operatori quotidianamente impegnati nell'isola. Per questo - prosegue il comunicato di Confindustria - tutte le energie devono essere concentrate sull'obiettivo finale e va messa in campo ogni possibile e più competente risorsa per evitare che siano vanificati gli sforzi ed i sacrifici sopportati dalla popolazione e dal sistema delle imprese nel corso dell'ultimo anno". (segue) (Rsc)