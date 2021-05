Sardegna: Confindustria, sulle vaccinazioni serve un cambio di passo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per dare nuovo impulso alla campagna - propongono gli industriali sardi - le imprese sono pronte a collaborare. In tal senso è importante che venga anche data attuazione al Protocollo nazionale del 6 aprile scorso per le vaccinazioni presso le strutture aziendali e le strutture sanitarie private convenzionate. Obiettivo per il quale il sistema Confindustria è stato sin da subito protagonista, facendosi parte attiva con il governo e le altre parti sociali". (Rsc)