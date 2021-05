Lavoro: Cnal/Fd’I, mozione per potenziare ispettorato, creare albo specialisti in sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Formuleremo una proposta di mozione da sottoporre ai nostri gruppi parlamentari – ha sottolineato Peluso – per dare risposte certe e concrete a tale drammatico fenomeno per potenziare i controlli sulle attività commerciali cinesi in Italia, innalzare le tasse sui prodotti cinesi e potenziare il sistema dei controlli da parte dell'Ispettorato del Lavoro, che necessita di rafforzare la propria dotazione organica ed i propri mezzi per essere incisivo". Peluso ha aggiunto: "altro tema fondamentale è quello della formazione per la sicurezza sul lavoro che va accentrata in un'Agenzia Nazionale che garantisca formazione vera e di qualità e adeguata preparazione per l'iscrizione degli ispettori del lavoro in un apposito Albo specialistico". "Il tema della sicurezza sul lavoro - ha aggiunto Fontanarosa - deve essere trasversale tra le diverse forze politiche e giungere alla adozione di una normativa capace di superare l'attuale giungla burocratica, di sintetizzare i soggetti deputati ai controlli e di prevedere la defiscalizzazione degli investimenti per la sicurezza a favore delle imprese". "L'Italia – ha aggiunto Pestilli - dovrebbe disgiungere i settori della prevenzione e salute sul lavoro e quello dei controlli sulla sicurezza sul lavoro e modificare radicalmente il settore della formazione per porre fine ad attività formative superficiali e alla facile diffusione di attestati. Così come va costituito l'Albo degli Specialisti in Sicurezza". "L'Ispettorato del lavoro è una realtà fondamentale del nostro Paese che ha una delle migliori legislazioni per la sicurezza sul lavoro al mondo – ha evidenziato Festa - Occorre migliorarne l'applicazione e dotare l'Ispettorato del Lavoro di maggiore organico e mezzi per essere maggiormente incisivo". (Ren)