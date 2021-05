Abruzzo: Giornata internazionale infermiere, Emiciclo a L’Aquila illuminato di verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 12 maggio, ricorre la "Giornata internazionale dell'infermiere". Per celebrare l'evento e dimostrare riconoscenza istituzionale alla categoria, il colonnato dell'Emiciclo, all'Aquila, sede dell'Assemblea regionale abruzzese, è stato illuminato di colore verde e luogo simbolo della comunità aquilana In questo modo il Consiglio regionale dell'Abruzzo intende così valorizzare una delle professioni sanitarie che è stata ed è in prima linea nella lotta alla pandemia. (Gru)