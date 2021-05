Ponte Stretto: Siclari (FI), spesi 400 milioni su 1,1 miliardi per non farlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se si decide - ha sottolineato Siclari - di studiare nuovamente l'ipotesi di un ponte a più campate, significa spendere altre nuove risorse, ma soprattutto oggi, si certifica, per la prima volta, che il nostro Paese ha deciso di considerare 'sprecati' 400 milioni di euro spesi in progetti, gare, personale, società di studio dal 1968 ad oggi, e, inoltre, si preferisce rischiare di pagare la penale di ulteriori 700 milioni di euro ad Impregilo società che aveva vinto il bando il gara, piuttosto che realizzare l'Opera quasi a parità di risorse. È il momento storico per dire Sì al Sud. Deve prevalere il buon senso tra i partiti così come stiamo dimostrando oggi tra uomini de Sud di estrazione politica diversa. Oggi che si investe per rilanciare l'Italia, non possiamo non rilanciare il Sud, e questo passa soltanto attraverso la realizzazione dell'alta velocità e capacità ferroviaria attraverso il collegamento stabile della penisola all'Isola. Mettiamo da parte - ha concluso il senatore FI - ogni posizione ideologica e pensiamo al Paese e al Sud. Ho piena fiducia nel presidente del Consiglio Mario Draghi". (Com)