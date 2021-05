Lavoro: De Filippo (Pd), preoccupati per situazione stabilimento Stellantis di Melfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico Vito De Filippo, nella replica al governo in commissione Attività produttive della Camera, ha espresso preoccupazione sulla situazione dello stabilimento di Melfi. “Siamo molto preoccupati – ha spiegato – e già nel mese di marzo avevo posto all'attenzione del governo la situazione dello stabilimento Stellantis di Melfi, visto lo stato di tensione che permane da molte settimane, come hanno segnalato gli stessi dipendenti, gli amministratori locali e le organizzazioni sindacali". De Filippo ha ricordato al governo che l'ultima notizia in merito alla situazione dello stabilimento è "che per compensare la crisi del mercato e le difficoltà rispetto ad alcune forniture sulla Jeep Compass, l'azienda ha prorogato per i lavoratori dell'ex stabilimento Fca di Melfi e di quelli che lavorano nelle fabbriche dell'indotto, dopo ormai 17 settimane consecutive, la cassa integrazione fino al 2 maggio 2021". (segue) (Com)