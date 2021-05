Abruzzo: Mariani (Ac) subito nuovo piano di Rete ospedaliera in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità che il Consiglio regionale torni al più presto ad affrontare il nuovo piano della rete ospedaliera regionale è stata sollecitata oggi dal capogruppo di "Abruzzo in Comune" nell'Assemblea regionale, Sandro Mariani. "Sono ormai diversi giorni che, nelle segrete stanze della politica regionale, si rincorrono voci autorevoli, ma mai confermate, che vorrebbero pronto il piano di riordino della rete ospedaliera abruzzese, un documento fondamentale per il futuro della sanità regionale che è atteso ormai da tempo e che l'attuale maggioranza di centrodestra avrebbe dovuto portare in discussione ormai dall'estate 2019", dichiara Mariani. "Personalmente ho avuto modo di visionare questa fantomatica "bozza" e se fosse realmente questo quanto la Giunta Marsilio ha in mente per il futuro della sanità abruzzese ritengo saremmo in presenza di un piano che presenta enormi criticità, quanto di più lontano oggi possa essere vicino alle necessità della nostra Regione e alle legittime ambizioni di offerta sanitaria che provengono dai vari territori". Al momento però, ricorda Mariani, di ufficiale non c'è ancora nulla tenuto conto che, circa tre settimane fa, era stata convocata la quinta Commissione proprio per discutere del riordino della rete ospedaliera. "Peccato che la convocazione è stata ritirata nell'arco della stessa giornata per i litigi interni alla maggioranza che si avvertono nitidamente e ormai all'ordine del giorno nelle stanze del Consiglio regionale, segnale inequivocabile che su questo delicato tema non c'è ancora un accordo nemmeno all'interno del centrodestra abruzzese". (segue) (Gru)