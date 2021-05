Liguria: Mims, entro domenica ripristino viabilità in sicurezza di viadotto Valle Ragone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) è costantemente impegnato, insieme alla concessionaria Aspi, per risolvere le criticità sul viadotto Valle Ragone. Sono state già individuate, nel corso delle riunioni che si sono svolte oggi, le soluzioni tecniche e si lavora - riferisce una nota - per risolvere al più presto le criticità che stanno creando difficoltà alla circolazione e disagi agli utenti. Allo stato attuale si prevedere il ripristino della viabilità normale e in condizioni di sicurezza entro domenica. Tutte le attività in corso e quelle programmate sulla rete autostradale ligure saranno condivise con gli Enti territoriali nell’ambito della riunione del tavolo di coordinamento che si terrà domani. (Com)