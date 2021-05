Ambiente: gli studenti di Procida "adottano" la spiaggia della Lingua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le attività nell'ambito di "Blue Activities", il progetto di Marevivo realizzato con il supporto non condizionato della The Coca-Cola Foundation e il patrocinio del Comune di Procida (Napoli), con l'obiettivo di "sensibilizzare la comunità, in particolare quella più giovane, sull'importanza della tutela del mare e della biodiversità e sulle tematiche del riciclo e dell'economia circolare". Dopo l'installazione di tre eco-compattatori per il riciclo della plastica in alcune zone nevralgiche dell'isola, venerdì 14 maggio alle 10.30 alla presenza del Comune di Procida, della capitaneria di Porto Guardia Costiera Procida, dei rappresentanti della Stazione Zoologica Anton Dohrn e di operatori di Marevivo verranno apposti sulla Spiaggia della Lingua alcuni pannelli informativi nella cui realizzazione sono stati coinvolti anche gli studenti dell'Iss F. Caracciolo- G. Da Procida per sensibilizzare la popolazione locale e turistica (i pannelli infatti sono tradotti in diverse lingue) al rispetto di questa spiaggia, estremamente importante dal punto di vista naturalistico ma spesso fortemente compromessa a causa del forte afflusso antropico e dall'inquinamento dovuto alla vicinanza con il Porto. All'iniziativa saranno presenti anche la Dirigente dell'Istituto e alcuni rappresentanti degli studenti. Questa attività segue quella di pulizia della Spiaggia della Lingua operata da volontari di Marevivo e della comunità procidana nella giornata di oggi. (segue) (Ren)