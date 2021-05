Ambiente: gli studenti di Procida "adottano" la spiaggia della Lingua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa si inserisce nell'ambito di "Adotta una spiaggia", la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi lanciata lo scorso aprile da Marevivo per promuovere sul territorio azioni concrete per contribuire a migliorare lo stato di conservazione di decine di spiagge in tutta Italia. Raimondo Ambrosino, sindaco di Procida, ha dichiarato: "Quando il territorio viene coinvolto in nuove forme di collaborazione da una delle più intraprendenti Associazioni a vocazione ambientale come Marevivo, nascono come preziosi frutti queste iniziative. Li raccogliamo con gratitudine e fiducia perché siamo da sempre convinti che il coinvolgimento delle giovani generazioni in progettualità che li rendano protagonisti sia la chiave di volta per costruire il cambiamento anche in campo ambientale ed ecologico". Paolo Monti, biologo e responsabile del progetto Blue Activities, ha affermato: "Siamo molto contenti e soddisfatti di questo progetto di citizen – science con gli studenti, non solo perché rappresenta un percorso molto valido dal punto di vista didattico e che ha coinvolto in modo trasversale sia materie scientifiche che linguistiche, ma soprattutto perché sensibilizzare questi ragazzi sull'importanza della tutela di un ecosistema ricco di biodiversità e unico come la spiaggia significa creare una generazione più sensibile e preparata nei confronti del proprio territorio e dell'ambiente, offrendo loro gli strumenti per non ricommettere gli errori del passato". La professoressa Maria Saletta Longobardo, dirigente scolastica dell'Iss F. Caracciolo- G. Da Procida, ha aggiunto: "Con l'adozione della spiaggia della Lingua il collegio docenti ha inteso dare un forte segnale di promozione di cultura ambientale per esigere rispetto, conoscenza e cura del nostro territorio". (Ren)