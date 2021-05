Sanità: Coraggio, serve forte coordinamento da parte dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La peculiarità" di un servizio sanitario nazionale ma a gestione regionale richiede "un esercizio forte, da parte dello Stato, del potere di coordinamento e di correzione delle inefficienze regionali: un esercizio inadeguato di questo potere non solo comporta rischi di disomogeneità, ma può ledere gli stessi livelli essenziali delle prestazioni, sul cui rispetto, anche nel 2020, la Corte si è più volte soffermata". E' uno dei passaggi della Relazione del presidente Giancarlo Coraggio sull'attività della Corte costituzionale nel 2020, in cui si possono leggere le principali linee di tendenza della giurisprudenza costituzionale. Questo problema, ha aggiunto, "si è riproposto nel contesto attuale, pure caratterizzato dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, competenza che avrebbe dovuto garantire quell'unitarietà di azione e di disciplina che la dimensione nazionale dell'emergenza imponeva e tutt'ora impone". Ad assistere alla relazione del presidente, anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ed la presidente del Senato, Elisabetta Alberto Casellati. (Rin)