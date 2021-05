Lavoro: Cnal/Fd’I, mozione per potenziare ispettorato, creare albo specialisti in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una mozione per assumere con procedure semplificate trentamila nuovi Ispettori del Lavoro ed istituire l'Agenzia nazionale per la formazione per la sicurezza sul lavoro": è la proposta emersa dal confronto in diretta facebook, promosso dalla Confederazione Nazionale Lavoratori, sul tema del contrasto alla concorrenza sleale dei prodotti cinesi e della sicurezza sul lavoro, che ha visto la partecipazione del Segretario Generale Salvatore Ronghi, del senatore di Fd'I Antonio Iannone, della vice responsabile delle Politiche per il Sud di Fd'I Gabriella Peluso, del giuslavorista Giuseppe Fonatanarosa, dell'esperta di sicurezza del lavoro Rosa Pestilli e del già ispettore del lavoro ing. Rossano Festa. "Di fronte alla tragedia delle morti sul lavoro – ha detto Ronghi - che continua a funestare l'Italia, la politica si ferma alle frasi di circostanza mentre dovrebbe adottare scelte politiche e legislative veramente incisive per garantire la sicurezza sul lavoro e per contrastare la globalizzazione e la concorrenza sleale delle attività e dei prodotti cinesi che costringono le nostre imprese ad accelerare le produzioni e a ridurre le norme sulla sicurezza sul lavoro". "Faremo nostre le proposte – ha dichiarato il senatore Iannone del partito di Giorgia Meloni- emerse da questo importante dibattito e le porteremo in Parlamento perché Fratelli d'Italia ha una profonda sensibilità nei confronti del mondo del lavoro, nel nome della Partecipazione tra imprese e lavoratori, che necessita di interventi urgenti e risolutivi, soprattutto nel Sud, per porre fine all'illegalità diffusa e per potenziare la sicurezza e per promuovere un'azione politica di contrasto alla concorrenza sleale al fine di difendere le produzioni e i lavoratori italiani". (segue) (Ren)