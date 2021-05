Piemonte: Consiglio regionale, via libera alla proposta di legge sulla coltivazione della cannabis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Regione Piemonte, la terza Commissione, presieduta da Claudio Leone, ha licenziato all’unanimità la proposta di legge 98 “Sostegno alla coltura della canapa (Cannabis sativa L) e alle relative filiere produttive”, primo firmatario Ivano Martinetti (M5s). Un provvedimento che introduce misure di sostegno alla coltivazione e trasformazione della cannabis sativa e alla definizione di filiere produttive nei settori tessile, industriale e alimentare. Ora ci sarà il passaggio in Aula. “Una normativa per promuovere un settore tradizionale del nostro territorio, ‘l’oro verde’ del Piemonte – secondo Martinetti - e che, nonostante la grande sofferenza economica del momento, ha grandi possibilità di espansione. Una filiera ecosostenibile nella quale il Piemonte è leader a livello nazionale”. “Un ottimo risultato – commenta a margine della seduta l'Assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano - che permette di dare rilievo a una coltivazione antica delle nostre zone. Tutto questo per creare le condizioni che definiranno un vero e proprio distretto dedicato, facendolo diventare una produzione industriale a tutti gli effetti”. Nominati relatori per l’Aula, oltre a Martinetti, Matteo Gagliasso (Lega) per la maggioranza e Diego Sarno (Pd) per la minoranza. (segue) (Rpi)