Covid: prosegue il tour in Campania del progetto di screening rapidi "Satwork"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le prime tre sessioni del progetto “Satwork”, acronimo per “Safe at work” che prevede l’allestimento di un laboratorio mobile, dotato di tecnologie Satcom e Navsat, per la realizzazione di campagne di screening rapidi sul Covid-19 in aree interessate da divario digitale ed infrastrutturale, arriva anche a Napoli in via Docleziano e le aree interne della Provincia di Avellino. "In queste nuove sessioni di screening - spiega una nota - si utilizzeranno prioritariamente tamponi rapidi antigenici della Technogenetics, in luogo dei test rapidi anticorpali, per potenziare il presidio diagnostico concentrandosi maggiormente sull’individuazione di soggetti con potenziale carica virale. Le tappe precedenti hanno visto percentuali di adesioni notevoli: a Benevento presso l’Asi Ponte Valentino la percentuale dei soggetti che hanno effettuato lo screening rispetto ai prenotati è stata dell’87,05 per cento, positivi Rt rispetto al totale dei soggetti sottoposti a screening 5,36 per cento; ad Avellino nell’Asi di Pianonardin la percentuale dei soggetti che hanno effettuato lo screening rispetto ai prenotati 80,87 per cento, mentre i positivi Rt rispetto al totale dei soggetti sottoposti a screening è stato del 3,23 per cento. Infine, ad Agnano in Napoli la percentuale dei soggetti che hanno effettuato lo screening rispetto ai prenotati è stata dell’85,48 per cento, i positivi Rt rispetto al totale dei soggetti sottoposti a screening 9,43 per cento. In tutte e tre le sessioni i positivi al tampone rispetto al totale dei soggetti sottoposti a screening è stato pari allo 0 per cento". (segue) (Ren)