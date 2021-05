Cultura: domani il Teatro Sannazaro di Napoli ricorda Paolo Isotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tre mesi dalla scomparsa del grande musicologo napoletano, il Maestro Paolo Isotta, il Teatro Sannazaro di Napoli, sito in via Chiaia n.157, ha organizzato per venerdì 14 maggio ore 18.30, una serata ricordo in suo onore, con le Associazioni Culturali Sudd e Polo Sud. Dopo l’introduzione del direttore artistico del Sannazaro Lara Sansone, interverranno Amedeo Laboccetta, Antonio Bassolino e Pietrangelo Buttafuoco. Seguirà un concerto del pianista Maestro Francesco Nicolosi. "L’ingresso in teatro - spiega una nota - sarà consentito esclusivamente a coloro che hanno confermato i posti in totale ossequio della normativa anti Covid-19". (Ren)