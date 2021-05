Piemonte: Consiglio regionale, aperte le consultazioni sul ddl trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state aperte oggi, in Regione Piemonte, le consultazioni per il Disegno di legge 39 "Disposizioni urgenti in materia di trasporti". In Commissione Trasporti, presieduta oggi dal vicepresidente Ivano Martinetti, è iniziato l'esame del provvedimento. Enti e associazioni interessati potranno presentare le proprie osservazioni in via telematica. Il presidente ha fissato al 20 maggio il termine per le consultazioni online. L'assessore Marco Gabusi ha illustrato la ratio del provvedimento: "dato il periodo particolare in cui ci troviamo, vorremmo eliminare temporaneamente alcuni adempimenti burocratici - certamente giusti ma anacronistici durante la pandemia - posticipando le scadenze della consegna dei dati da parte delle aziende di trasporto relativi ai requisiti ed alle attività svolte poiché esse si trovano obiettivamente in grave difficoltà in questo periodo". I consiglieri intervenuti Alberto Avetta (Pd), Paolo Ruzzola (Fi), Sean Sacco (M5s), Matteo Gagliasso (Lega) hanno concordato sull'esigenza illustrata dall'assessore. (segue) (Rpi)