Piemonte: Consiglio regionale, aperte le consultazioni sul ddl trasporti (2)

- Successivamente la Commissione ha nominato i relatori per l'esame unificato delle tre proposte di legge sul riuso edilizio: la 37 “Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, la 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)” del consigliere Domenico Rossi, la 74 “Norme urbanistiche e ambientali per il contenimento del consumo di suolo” del consigliere Daniele Valle la 125 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia” del Valter Marin. Sono stati nominati relatori: Ivano Martinetti (M5s), Valter Marin (Lega), Maurizio Marello, Daniele Valle e Domenico Rossi (Pd). La discussione sulle proposte di legge proseguirà nella prossima seduta di Commissione alla presenza dell'assessore competente. Nella discussione è intervenuta anche la consigliera Francesca Frediani (M5s). (Rpi)