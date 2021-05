Ponte Stretto: Siclari (FI), spesi 400 milioni su 1,1 miliardi per non farlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1968 al oggi "tra progetti, pareri, valutazioni, dipendenti, gare e appalti vari sono stati spesi oltre 400 milioni di euro, cioè mezzo miliardo di euro, per un ponte che non c'è". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia (FI), Marco Siclari, durante la presentazione del "Patto del Ponte", firmato a Villa San Giovanni lo scorso 7 maggio. "Quella che si diceva dovesse essere l'ottava meraviglia del mondo è già costato 400 milioni di euro più altri 700 milioni che rischia di dover costare il contenzioso con l'ex Impregilo, la società che aveva vinto il bando per compiere l'impresa. Oltre 1,1 miliardi di euro per non realizzare il progetto del Ponte già approvato, che secondo tutti gli studi dal 1968 ad oggi, incluso quella della commissione voluta dal ministro De Micheli, è confermato che la grande Opera è "necessaria" per il rilancio de Sud, della Calabria e della Sicilia. Vi è un solo progetto del Ponte approvato sia dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), dalla Rete ferroviaria italiana (Rfi) e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (Anas). Questi ultimi avevano già escluso altre ipotesi che prevedevano ponti a più campate". (segue) (Com)